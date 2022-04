Catarina Furtado lembra família de refugiados que conheceu durante “Príncipes do Nada”

Catarina Furtado lembrou, esta quarta-feira, a família de refugiados que conheceu numa visita a Atenas, Grécia. No entanto, a apresentadora recordou este caso devido a uma má notícia.

A comunicadora da estação pública teve conhecimento de que houve um grande incêndio na ilha de Lesbos, onde passou algum tempo a gravar imagens para o programa “Príncipes do Nada”, da RTP1.

Perante este episódio, Catarina Furtado lembrou a família que conheceu naquele local. “Uma extraordinária notícia e uma terrível notícia! Nesta fotografia estou eu com Amin e os dois filhos, em Atenas, Grécia”começou por explicar a profissional da RTP sobre a foto que escolheu.

“Quem viu o episódio oito da minha série ficou a conhecer o maior desejo deste incrível pai: juntar -se à sua mulher na Alemanha! E conseguiu! O seu processo de reunificação familiar foi concluído com sucesso e Amin já tem os passaportes e já está na Alemanha! Que felicidade!” prosseguiu.

Sobre o campo de refugiados que visitou, Catarina Furtado adiantou que ficou destruído com o incêndio. “Entretanto na ilha de Lesbos, ontem, um gigante incêndio destruiu grande parte do campo de refugiados de Moria, onde eu e a minha equipa também estivemos e centenas de pessoas ficaram feridas e sem tendas”.

No final, a apresentadora lançou duras críticas à “incapacidade” dos políticos europeus não darem uma reposta “digna”.

“É inacreditável a incapacidade da Europa para dar uma resposta digna a estas pessoas que merecem o mesmo que nós! A Covid-19 já está no campo e as condições para evitar a sua propagação são inexistente! Não consigo deixar de me colocar na situação destas pessoas que fogem à guerra e que têm o direito de ser protegidas!” rematou.

