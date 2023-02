Catarina Furtado rendida ao Sri Lanka: “Tempo para me cuidar”

Catarina Furtado aproveitou os dias de descanso para viajar até ao Sri Lanka, local ao qual se mostra rendida nas redes sociais.

A apresentadora da RTP1 tem vindo a partilhar alguns momentos da sua viagem nas redes sociais e afirma estar encantada com o que tem visto e conhecido.

“Tempo para mim. Para me sentir. Para me ouvir. Para me cuidar. Aqui no Sri Lanka ‘mergulhei’ na medicina Ayurveda. A sabedoria ancestral. Sem luxos mas com muita dedicação”, escreveu em uma das suas partilhas.

“O Farol de Galle, aqui no Sri Lanka. Pedi ao Sr Faloreiro para subir lá a cima. Por escadinhas bem íngremes voltei aos tempos do ‘Caça ao Tesouro’”, começou por escrever num outro “post”.