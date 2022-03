Catarina Furtado rendida ao trabalho de Goucha: “Gosto da forma como pergunta”

Catarina Furtado mostrou-se rendida, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, à forma como Manuel Luís Goucha trabalha, nomeadamente, no programa “Conta-me”, da TVI.

A apresentadora da RTP aceitou o desafio do comunicador e é a próxima convidada do formato de entrevistas “Conta-me”, do próximo sábado. No perfil de Instagram, Catarina Furtado deixou vários elogios a Manuel Luís Goucha.

“A um convite do Manuel não se pode dizer que não. Há muitos anos que o Manuel, de longe, me vai enviando sinais de carinho e respeito. Gosto da forma como pergunta com interesse em saber a resposta”, começou por confessar.

“Mas o mais importante, é que o Manuel quis saber sobre o lado talvez menos visível da minha motivação, da minha ambição, da minha verdadeira vocação. É de facto o que menos vende mas tenho de falar desta extensão de mim, inevitavelmente utilizando o ‘eu’, mais vezes do que gostaria (acreditem!) para chegar a mais pessoas e para apoiar ainda mais pessoas”, acresentou.

“Num trabalho de equipa. Não preciso de muito mais na vida. Preciso de continuar a acreditar que é possível combater as desigualdades e as discriminações, a trabalhar para isso, a amar muito e a confirmar, todos os dias, que existem pessoas do lado do Bem. Obrigada, Manuel Luís Goucha, por tudo. Apresentei a ‘Corações com Coroa’ e a minha equipa ao Manuel e à sua equipa. Até de laranjas falámos. Porque também as laranjas precisam de quem se preocupe com elas”, rematou.