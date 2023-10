Catarina Furtado sobre João Reis: “O pai que eu quis que fosse dos meus filhos”

Após 18 anos de casamento, Catarina Furtado e João Reis anunciaram o fim do casamento. A apresentadora não esconde, no entanto, a admiração pelo ator

“Admiro muitíssimo o João e – nós não devemos falar pelos outros, mas sei que posso falar – o João admira-me muito. É o pai dos meus filhos, é o pai que eu quis que fosse dos meus filhos e seremos sempre família. Os nossos filhos sabem isso e temos um entendimento muito bom”, referiu a apresentadora durante a conversa com o repórter Hugo Mendes, do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, a quem falou sobre o ex-marido.

Catarina Furtado e João Reis estiveram casados 18 anos, tendo anunciado a separação em julho último. Do matrimónio nasceram dois filhos, Beatriz e João.

No passado dia 1 de outubro decorreram os “Globos de Ouro”, no Coliseu dos Recreios, e Catarina Furtado não escondeu a felicidade pela vitória, numa das categorias, do pai dos filhos: “Posso-vos dizer que quando ele ganhou o Globo de Ouro eu fiquei muito babada e orgulhosa. Merecido”.

Sobre a separação, Catarina Furtado contou ainda: “Achei que foi importante a forma como nós o fizemos, com o tal respeito, e também mostrar que nós não temos de fazer a vida pelos olhos dos outros. Temos que seguir aquilo que está certo para nós”.