Catarina Furtado surpreendida por Marisa Liz em dia de aniversário

Catarina Furtado foi surpreendida por Marisa Liz no seu dia de aniversário. A intérprete cantou os parabéns com o seu público num concerto.

Por esta Catarina Furtado não estava à espera: em Miami, nos Estados Unidos, com os dois filhos, a celebrar mais um aniversário, a apresentadora da RTP1 foi surpreendida com os “parabéns”, em direto, a partir de um concerto ao vivo, em Portugal, da amiga e cantora Marisa Liz.

“Fogo! Isto é AMOR!”, disse, rendida, Catarina Furtado nas redes sociais.

“Obrigada pelos parabéns cantados por centenas de vozes! Minha amiga @marisaliz_oficial, como gosto de ti! Sabes isso, não sabes? Muito”, concluiu Catarina Furtado.

A apresentadora da RTP1 celebrou na passada sexta-feira, 25 de agosto, o 51.º aniversário. Nas redes sociais, mostrou um vídeo da festa, que decorreu em Miami ao lado dos filhos, e partilhou uma mensagem.

“Obrigada a todas as pessoas que me têm enchido o telemóvel ontem e hoje. Vou passear com os meus dois maiores tesouros e continuar a a agradecer à vida”, referiu.

Recorde-se que Catarina Furtado está a viver uma fase de transição, depois de ter anunciado a separação de João Reis. O casal esteve junto quase duas décadas e tem dois filhos em comum: Beatriz e João.