Catarina Furtado viaja para missão em Timor, onde vai visitar as estruturas de saúde materna

Catarina Furtado está em Timor Leste em missão. A Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População vai visitar as estruturas de saúde materna e neonatal.

Catarina Furtado vai estar em missão em Timor Leste entre os dias 5 e 8 de setembro. A Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas terá oportunidade de visitar e testemunhar as condições das estruturas de saúde materna e neonatal.

A também apresentadora da RTP1 vai ainda dialogar com mulheres grávidas e jovens em escolas, visitar abrigos para vítimas de violência de género e suas crianças, terá encontros com associações que atuam na prevenção e apoio a pessoas que vivem com VIH/SIDA e com parceiros da cooperação internacional, parlamentares e membros do governo.

Juntamente com o Presidente da República e Prémio Nobel da Paz José Ramos-Horta, Catarina Furtado fará visitas ao terreno no sentido de sensibilizar para a mobilização de recursos e para a necessidade de implementação de programas de educação e saúde sexual e reprodutiva.

A missão de Catarina Furtado a Timor-Leste ao serviço do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) terá como temas principais a saúde sexual e reprodutiva; a violência baseada no género; a maternidade e parto seguro – morbilidades e mortalidade materna; planeamento familiar e contracepção; VIH/SIDA prevenção e discriminação; gravidez precoce e não intencional; prevenção e ação com populações chave em matéria de Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva.

