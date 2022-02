Catarina Gouveia sofre acidente na lua de mel: “Fiz uns cortes”

Catarina Gouveia sofreu, na manhã deste sábado, um acidente quando estava a desfrutar da maré baixa. A atriz da SIC cortou-se no pé.

A intérprete do terceiro canal está a aproveitar os últimos cartuchos da lua de mel nas Maldivas. No entanto, as coisas não correram bem para a também “infuencer” que se magoou num pé.

“Não caí de bicicleta. Só acordei e fui para o escorrega com a maré baixa. Fiz uns cortes num coral. O marido fez-me um curativo”, explicou a influenciadora digital no Instastories, do Instagram.

Apesar da pequena lesão, Catarina Gouveia tomou o pequeno-almoço e, de seguida, foi andar de bicicleta à chuva. O resto da manhã foi passado a ler um livro na companhia do seu mais-que-tudo.

Durante esta viagem, a atriz também aproveitou para fazer snorkeling. “Um pequeno-almoço reforçado, com os pés dentro da água do mar, para assegurar uma manhã de snorkeling”, escreveu, na altura.

Lembre-se que Catarina Gouveia casou-se com Pedro Melo Guerra no Algarve.