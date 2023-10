Catarina Gouveia aproveita boas temperaturas na “ilha dourada”

Com o frio e a chuva a tomarem conta de Portugal Continental, Catarina Gouveia “fugiu” para a ilha de Porto Santo.

A meteorologia das últimas semanas e das que nos esperam resumem-se a temperaturas mais baixas e bastante chuva. Para fugir ao mau tempo que cobre Portugal Continental, Catarina Gouveia escapou para os arquipélagos.

A atriz escolheu Porto Santo e já mostrou, nas redes sociais, as boas temperaturas que se fazem sentir.

“Apanhar um avião para, numa hora e meia, aterrar no paraíso que é nossa ilha dourada e ainda fechar o dia, neste mar a 24 graus”, escreveu numa partilha. Catarina publicou também algumas fotografias das paisagens, do céu azul e do pôr-do-sol.

Apesar de já estar a aproveitar o bom tempo da “ilha dourada”, a ida para Porto Santo não foi tão tranquila. Isto porque a atriz enganou-se no dia da viagem. “Adivinham quem é que se planeou rigorosamente para viajar sábado de manhã e, por acaso, já a caminho do aeroporto decide confirmar o bilhete e percebe que afinal a viagem é só domingo?”, contou.