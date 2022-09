Catarina Gouveia assinala os quatro meses da filha

Catarina Gouveia abraçou a maternidade há pouco tempo e no dia em que a bebé Esperança completou quatro meses fez uma reflexão nas redes sociais.

A atriz, de 34 anos, partilhou um conjunto de dez fotografias que retratam o crescimento da menina e escreveu uma pequena descrição para cada uma.

“A Esperança tinha dois meses e íamos, naquela manhã, às vacinas. Eu tinha passado uma noite em branco. (…) Foi hoje, a celebrar este dia feliz, na Praia Verde. (…) Em Arouca. Tinha acabado de adormecê-la, no meu peito. (…) A sair da praia, depois de um bom final de tarde, no Pine Cliffs. (…) Esperança com um mês, no Porto, na terra da mãe”, continuou.

“(…) Um dos primeiros passeios, com poucos dias de vida. (…) A adormecê-la, antes de me sentar para jantar. Tinha um mês. (…) Tinha acabado de trabalhar. Sentia-me cansada mas feliz, a amamentar. Estava maquilhada, de cabelo feito e senti-me especialmente bonita. (…) Ontem, no namoro habitual. (…) Hoje, no entusiasmo de lhe apresentar a beleza do mar”, rematou.