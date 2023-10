Catarina Gouveia comemora décimo aniversário de casamento

Esta terça-feira, dia 10 de outubro, Catarina Gouveia celebrou o décimo aniversário de casamento ao lado de Pedro Melo Guerra.

A 10 de outubro de 2013, Catarina Gouveia subia ao altar e trocava alianças com Pedro Melo Guerra. Nesta terça-feira, 10, a atriz comemorou o décimo aniversário de casamento ao lado do marido.

Nas redes sociais, a atriz e influenciadora digital partilhou imagens do “grande dia” e assinalou essa data especial e marcante. “O dez, do dez, será sempre o nosso dia, amor! Vamos soprar as velas e celebrar este tão feliz aniversário”, escreveu na legenda da publicação.

Desta relação, de Catarina com Pedro, nasceu uma menina, a filha do casal: Esperança, de um ano.

