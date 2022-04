Catarina Gouveia concretiza sonho antigo e partilha com os fãs

Catarina Gouveia concretizou um dos seus sonhos e partilhou a novidade, neste sábado, 09 de outubro, com os seus seguidores.

A atriz, de 33 anos, escreveu o seu primeiro livro e publicou a capa no seu perfil de Instagram.

“Sei que há muito vos devia isto”, começou por escrever.

“‘Feito com Amor’ é dedicado a esta comunidade inigualável, com quem caminho de mãos dadas há tantos anos, que tantas vezes me pediu este livro e me quer tão bem. O amor que lhe entreguei, é o amor que recebo em cada palavra carinhosa que me dirigem e em cada recriação das receitas que, gentilmente, comigo partilham”, acrescentou.

“Estou muito desejosa para que chegue às vossas mãos! Obrigada por serem tão generosos comigo. É por vocês e para vocês. Adoro-vos.”, rematou.

“Feito com Amor” encontra-se em pré-venda online, a partir deste sábado, nos pontos de venda habituais. O lançamento oficial está marcado para o próximo mês de Novembro.