Catarina Gouveia conta que enfermeira lhe salvou o parto: “Deus coloca anjos no caminho”

Catarina Gouveia revelou que a enfermeira Conceição, do hospital no qual teve a filha, Esperança, desempenhou um papel importante no seu parto.

A influenciadora digital começou por confessar, no perfil de Instagram, que acredita em Deus e que a enfermeira é um “anjo” colocado no seu caminho. “Acredito que Deus coloca anjos no nosso caminho e a enfermeira Conceição foi um deles. Também gosto de acreditar que estou no sítio certo, à hora certa mas, sobretudo, com a pessoa certa”, explicou.

“Quando dei entrada no hospital, em trabalho de parto, fui acolhida pela enfermeira Conceição que me ia aliviando a dor com conversa. Quando me pergunta: ‘Então, e qual vai ser o nome da sua bebé?’ e ouve ‘Esperança’ leva as mãos ao coração, fecha os olhos e consigo sentir-lhe a emoção nas palavras: ‘Que nome tão bonito. Só conheço uma Esperança, que é a minha irmã’”, contou.

Durante as contrações antes do parto, a também atriz relatou a ajuda que recebeu da enfermeira: “Calçada com as crocs aos corações soube orquestrar-me […]. Apagou as luzes do quarto, encaminhou-me para o chuveiro, onde esteve comigo a massajar-me o fundo das costas […]. Foi a única fonte de verdadeiro respeito e empatia quando, entre contrações insuportáveis, eu teimava em não querer epidural”.

Já na sala de partos, a também empresária revelou que a enfermeira insistiu para que o parto fosse feito noutra posição. “Na sala de partos, foi quem salvou’ o meu parto. Foi quem, delicadamente, confrontou a minha médica, que afinal nunca tinha feito um parto na posição que, naquele momento, me estava a ser mais confortável e insistia para que me deitasse e ficasse na posição tradicional”, contou.

“A segurança que invadiu aquela sala de partos quando, exausta, sem força para confrontos, consegui ouvir num tom quase mudo: ‘fique tranquila doutora, eu faço tantos partos assim, este vai correr bem’. E assim foi. Veio até ao meu ouvido e sussurrou-me: ‘É agora, Catarina, está pronta? Faça força. Outra vez. Vem aí a Esperança’”, lembrou.

Meio ano depois deste episódio, Catarina Gouveia voltou ao hospital para apresentar a filha, Esperança, à enfermeira. “Vim ao hospital apresentar-lhe a Esperança e dizer-lhe que a serenidade e tranquilidade que respira, se deve, em muito, à forma feliz como veio ao mundo. Querida enfermeira Conceição, um dia vou contar a nossa história à Esperança. O meu reconhecimento por si ser-lhe-á eterno”, prometeu, em jeito de conclusão.

Lembre-se que Esperança é fruto do relacionamento amoroso entre a influenciadora digital e o companheiro, Pedro Melo Guerra.