Catarina Gouveia de férias por Itália com a família

A atriz Catarina Gouveia rumou até terras italianas para descansar acompanhada do marido e filha.

Depois de Carolina Patrocínio ter ido até Itália para comemorar o aniversário de casamento, desta vez foi Catarina Gouveia que escolheu o Mediterrâneo para umas férias passadas em família.

A atriz rumou até Puglia, no sul de Itália, onde tem aproveitado o sol, o calor e as águas cristalinas para descansar, acompanhada do marido, Pedro Melo Guerra, e a filha do casal, a bebé Esperança, de um ano.

Nas redes sociais, Catarina tem partilhado alguns detalhes da viagem com fotografias de meter inveja de pôr água na boa.

A atriz também tirou proveito do local de férias para divulgar a sua recente marca de roupa, “Pura”, com oito vestidos de verão fabricados com 100% de linho.

Esperança, a filha de Catarina, também é a protagonista de muitos dos clipes que a atriz tem publicado no Instagram.

Catarina Gouveia foi mãe no ano passado e tem partilhado nas redes sociais sobre a maternidade e a descoberta desse mundo. A atriz também partilha dicas para descomplicar as situações do dia-a-dia para as mães.