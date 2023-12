Catarina Gouveia de passeio em capital europeia com “temperaturas abaixo de zero”

Catarina Gouveia esteve com a família, o marido e a filha, de passeio por Viena, capital da Áustria, destino que pretende voltar, como afirmou.

As temperaturas em Portugal começam a baixar cada vez mais. Contudo, Catarina Gouveia decidiu visitar um local ainda mais frio. A atriz, acompanhada do marido Pedro Melo Guerra e a filha Esperança, rumou para uma capital europeia a passeio.

A também influenciadora escolheu Viena, na Áustria como destino. Nas redes sociais, tem partilhado alguns registos das suas férias com a família na cidade com “temperaturas abaixo de zero”.

“Viena é um charme, sobretudo, agora, no Natal! E apesar do frio, é um destino tão acolhedor para quem tem bebés ou crianças. Achei profundamente inspirador ver-se tantas crianças e bebés na rua, a todas as horas do dia! Com certeza, será para voltar”, escreveu nas redes sociais. Catarina partilhou fotografias ao lado da filha, com a cidade pintada de branco como paisagem.