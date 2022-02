Catarina Gouveia desfruta de manhã a fazer snorkeling

A desfrutar da lua-de-mel nas Maldivas, Catarina Gouveia aproveitou, durante a manhã desta terça-feira, para fazer snorkeling.

A atriz casou-se e arrancou de lua-de-mel para as Maldivas. Prestes a deixar o local paradisíaco, a também influenciadora digital teve tempo para mergulhar nas águas baixas de máscara.

“Um pequeno-almoço reforçado, com os pés dentro da água do mar, para assegurar uma manhã de snorkeling”, escreveu a “influencer” no Instagram, antes de dar início à atividade na companhia do seu marido, Pedro Melo Guerra.

“Aproveita, minha linda!”, “Uau, que fantástico”, “Que paraíso” e “Perfeita foram alguns dos elogios por parte dos internautas que surgiram na secção de comentários.

A intérprete apanhou o público de surpresa ao anunciar que já tinha dado o nó. A cerimónia aconteceu no Algarve e Catarina Gouveia foi acompanhada até ao altar pela sua mãe.

