Catarina Gouveia disse que “sim” em Paris

View this post on Instagram

Ele disse-me que vínhamos para festejar o meu aniversário. Depois do pequeno-almoço, chamou-me à varanda porque tinha um presente de aniversário para me oferecer. Eu vi uma caixa, não sei, mas pareceu-me um perfume. Fiz uma graça, a sentir-me a criança que adivinha o que vai receber. Um anel com um pedido, para ficarmos juntos para sempre, era o presente. Sinto-me a mulher mais amada do mundo, já há algum tempo e só isso importa. Liguei à minha mãe, depois ao meu irmão. O meu irmão disse-me que foi o sonho da noite dele e não queria acreditar. Eu não podia deixar de partilhar um dos momentos mais bonitos da minha vida convosco, que me fazem sentir uma menina mulher tão acarinhada ❤️14.12.2019