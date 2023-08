Catarina Gouveia “encerra” capítulo e despede-se da casa na qual viveu

A atriz Catarina Gouveia partilhou, nas redes sociais, que mais um capítulo da sua vida acabou ao despedir-se da casa na qual morou quase dois anos.

A vida é repleta de capítulos, que começam e acabam. E, para Catarina Gouveia, mais um terminou. Nas redes sociais, a atriz assinalou uma grande mudança e um dia emotivo da sua história.

No Instagram, revelou aos seguidores que a casa, na qual morou cerca de dois anos, irá deixar de ser o seu lar, deixando para trás memórias boas do local.

Acompanhada de uma foto ternurenta em família, Catarina Gouveia assinalou o momento e começou por contar àqueles que a seguem: “Seis meses que acabaram por se estender por quase dois anos. Uma gravidez, um pós-parto e o primeiro ano de vida da nossa filha”.

“Fomos muito felizes e só levamos memórias boas daqui. A nossa última fotografia, neste nosso eterno cantinho, é uma delas. A vida é um ciclo, feita de ciclos. Vivê-los de coração aberto é onde está a magia. Hoje, encerramos um que foi verdadeiramente especial”, concluiu.

A atriz esteve a morar em Troia e irá mudar-se para Lisboa. A mudança vem no seguimento da venda da casa que tinha para uma família americana, que realizou no início do ano.