Catarina Gouveia está de lua de mel nas Maldivas (fotos)

Após quase um dia de viagem, a atriz da novela da SIC “Terra Brava” e o marido já chegaram ao paraíso das Maldivas, onde vão passar a lua de mel.

Soneva Fushi. O local pode não dizer muito ao leitor, mas se lhe dissermos que fica nas Maldivas já pode imaginar o paraíso que recebeu os recém-casados Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra.

Os dois uniram-se, oficialmente, há uma semana, no Algarve e, neste momento, já estão do outro lado do Mundo. E até testaram negativo à Covid-19.

“Hoje, já recebemos os nossos testes”, congratulou-se a bailarina do “Carrossel” de “Terra Brava”, na qual dá vida a “Diana”, deitada numa rede sobre a água azul-turquesa.



“Saímos logo, fomos passear de bicicleta e explorar aquele que é considerado um dos melhores restaurantes da ilha, o Out of the Blue. Às vezes, ainda me belisco!”, concluiu Catarina Gouveia.