Catarina Gouveia já está na casa nova. Veja a primeira fotografia

Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para partilhar a notícia com os seguidores. A família já se mudou para a nova casa, em Lisboa.

Finalmente chegou o momento. Depois de se ter despedido da casa onde viveu nos últimos dois anos, localizada em Tróia, Catarina Gouveia já habita a propriedade nova, em Lisboa. A informação foi partilhada pela própria, através das redes sociais, numa fotografia onde surgia com a filha Esperança.

“Estamos em casa”, escreveu Catarina Gouveia na legenda da publicação. Os fãs começaram, de imediato, a reagir. “Que maravilha. Que sejam construídas muitas memórias de luz como esta”, “Que seja o início de uma felicidade sem fim” e “Que seja um ninho de amor” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a mudança vem no seguimento da venda da casa que tinha para uma família americana, que realizou no início do ano. Na altura, a atriz contou, sem revelar pormenores, que os futuros inquilinos ofereceram uma quantia avultada.