Catarina Gouveia revela que marido apanhou susto de saúde: “É agradecer todos os dias”

Catarina Gouveia revelou que o seu marido, Pedro Melo Guerra, teve de ser hospitalizado depois de terem surgido umas dores de cabeça “rápidas, agudas e localizadas”.

A influenciadora digital apanhou um susto com a ida do seu companheiro para o hospital, tal como contou no perfil de Instagram. A também atriz revelou que este teve de ficar em observação.

“O Pedro sentiu-se mal, de manhã, com fortes dores de cabeça, rápidas, agudas e localizadas. Fomos para o hospital e ficou em observação e a fazer exames”, começou por partilhar.

“Todas as possibilidades passam pela nossa cabeça. Só conseguia pensar: ‘ontem estava tudo bem e eu nem sabia como era tão bom estar tudo bem’. Na correria dos nossos dias, mergulhamos em tantas situações que nos fazem esquecer do maior dos privilégios: ter saúde e estarmos bem”, disse. “Sinto que sou profundamente grata e consciente, mas mesmo assim não deixo de cair na rotina que me deixa a cabeça a mil e a pensar que tenho ‘um mundo’ em cima de mim para resolver, acrescentou.

” […] Ter saúde é a coroa invisível que carregamos mas que só damos por ela quando estamos doente. É agradecer todos os dias, mesmo. A nossa e a de todos aqueles que amamos”, prosseguiu.

Catarina Gouveia acabou por descansar os seguidores revelando que o marido já estava em casa, depois de ter sido diagnosticado com sinusite crónica. “Finalmente, já estamos em casa e bem. Aos amigos, o Pedro está sem o telemóvel, mas está bem. Foi diagnosticado com uma sinusite crónica e está já medicado e a recuperar”, rematou.