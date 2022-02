Catarina Gouveia está a ter dificuldades em organizar o casamento

Catarina Gouveia está a ter dificuldades em organizar o seu casamento devido à conjuntura pandémica mundial da Covid-19.

A atriz e influenciadora digital tem passado os dias a trabalhar para conseguir montar a cerimónia, em conjunto com o seu companheiro, Pedro Guerra. No entanto, as coisas não têm sido fáceis.

As noites são passadas agarradas ao computador a afinar cada detalhe, tal como contou a “influencer” no perfil de Instagram. “Os dias têm passado por nós a uma velocidade galopante. São 22.30 H, estamos os dois ao computador, exaustos e ao mesmo tempo, frenéticos”, contou.

“Quando decidimos celebrar a nossa história, mesmo tendo connosco apenas os mais próximos, não imaginávamos os desafios que tínhamos pela frente”, prosseguiu Catarina Gouveia.

Porém, face às dificuldades, os dois estão mais unidos do que nunca. “Estamos aqui, erguidos, mais fortes e seguros, agarrados à certeza de que, perante as adversidades que teremos ao longo da nossa caminhada, somos a casa, o abraço e o colo um do outro”, acrescentou.

“Batalhámos muito pelo nosso dia e sei que vamos saboreá-lo na sua plenitude, porque eu só acredito em finais felizes”, rematou.

Catarina Gouveia disse que “sim” ao pedido de casamento do namorado, Pedro Melo Guerra, durante uma estadia a dois em Paris, França. “Ele disse-me que vínhamos para festejar o meu aniversário”, contou, na altura a bailarina da novela da SIC “Terra Brava”.

