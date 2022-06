Catarina Gouveia partilha a nova rotina e regressa aos treinos

Catarina Gouveia foi mãe há cerca de uma semana e esta segunda-feira, 6 de junho, partilhou com os seus seguidores a sua rotina nova e confessou que já voltou aos treinos.

Depois de vários dias de críticas de alguns seguidores por ter aparecido numa imagem com o cabelo arranjado logo depois do parto, Catarina Gouveia regressou à rotina.

“Bom dia. Primeira mama do dia (ou última da noite, nem sei bem). Trouxe a precisão de um relógio suíço e vai dormir mais ou menos três horas, tempo que aproveito para cuidar de mim e da casa”, disse numa primeira publicação no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Nesta sesta dela consigo: arejar 1/2 hora logo pela manhãzinha, enquanto estamos na sala com ela. Fiz o meu pequeno-almoço. Treinei 45 minutos. Tomei um banho, cuidei de mim e fiz a cama”, rematou.

Recorde-se que Catarina Gouveia foi mãe de uma menina que é fruto da relação que mantém com Pedro Melo Guerra.