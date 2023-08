Catarina Gouveia partilha aventura pela Costa Alentejana

Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para contar aos seguidores as peripécias do fim-de-semana pela Costa Alentejana.

Catarina Gouveia passou um fim‑de‑semana na Costa Alentejana com a família. Nas redes sociais, fez uma descrição pormenorizada sobre a aventura, com direito a fotos de cada momento.

“Fim-de-semana a descobrir o que de melhor tem a nossa Costa Alentejana. A mais improvável das descrições: um domingo, em agosto, numa praia portuguesa”, contou Catarina Gouveia, numa fotografia na qual surgia numa praia deserta da Costa Alentejana.

“As pizzas com ingredientes frescos, apanhados na horta e cozinhadas num forno a lenha estão no Craveiral. São uma perdição para amantes de pizza. Descobrimos a Praia da Nossa Senhora, mesmo ao lado da Praia do Almograve. As poças foram o ponto alto do dia”, descreveu as duas fotografias acima.

“Sábado conhecemos um pequeno paraíso escondido, a Praia da Amália. Há um pequeno trilho que nos leva até à praia. É curtinho e fácil de se percorrer”, descreveu os episódios.

“Antes da maré estar vaza, fazemos as poças à mão, na praia da Nossa Senhora (Almograve). Poderia ser um desfiladeiro à Indiana Jones, mas é mesmo a praia do Pinheirinho. De difícil acesso, pede uma caminhada longa, mas compensa a chegada. Praia da Amália, com direito a uma cascata de água doce. Um sonho! No pequeno trilho que é considerado dos mais bonitos da nossa costa”, concluiu, com um “feedback” de todas as praias por onde passou.

Recorde-se que Catarina Gouveia e Helena Costa rumaram até à Zambujeira do Mar, para assistir ao concerto da Ludmilla, que aconteceu no festival MEO Sudoeste. Nas redes sociais, Catarina Gouveia, que foi mãe da pequena Esperança há um ano, fez um desabafo acerca da maternidade.