Catarina Gouveia partilha bilhete amoroso do marido

Catarina Gouveia enterneceu os seus seguidores ao partilhar o bilhete amoroso que o marido, Pedro Melo Guerra, lhe escreveu.

Foi através de um InstaStory, ferramenta do Instagram, que a atriz partilhou as palavras do companheiro.

“Meus amores, fui só dar uma corrida. Volto já. Amo-vos muito”, lê-se.

Mais tarde, Catarina Gouveia publicou ainda outra surpresa do marido, uma refeição feita por si para a companheira.

“A corrida inspira-o para alimentar a mãe que por sua vez alimenta a filha”, referiu.

Recorde-se que Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra foram pais de Esperança há cerca de duas semanas.