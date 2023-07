Catarina Gouveia partilha detalhes do final de semana no Algarve

A atriz Catarina Gouveia rumou até ao sul do país para aproveitar o final de semana com a família, o marido e a filha.

Este final de semana foi de “escapadinhas” para várias celebridades. Tânia Ribas de Oliveira rumou até ao Alentejo. E, Catarina Gouveia, por sua vez, foi um pouco mais longe e parou pelo Algarve.

A atriz aproveitou para descansar no sul do país com a melhor companhia: o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha, a pequena Esperança.

Nas redes sociais, Catarina partilhou vários registos dos momentos passados no Algarve e descreve cada fotografia.

“Foi muito isto. O dia todo. Um buffet de fotografias: 1 – Uma bela tarde de piscina, num cenário campestre a 300 metros da praia; 2 – Praia Verde, em pleno pico de Verão. Paraíso. 3 – O percurso de passadiços que nos leva até à praia. Não nos cansamos dele. 4 – Uma massagem envolvida num abraço do pinhal. I-nes-que-cí-vel. 5- Num dos raros momentos em que não sou o colchão de praia da Esperança. 6 – Pequeno-almoço com o meu bolo preferido. 7 – Será que sai aos seus e ama passeios de bicicleta? 8 – E aquele olhar? Não cabe tanto amor em mim. 9 – Pré-jantar na açoteia com o mar em pano de fundo. 10 – Estamos no aquecimento para os primeiros passos”, lê-se na legenda da publicação.

Vale relembrar que estes momentos de descanso não foram as primeiras férias de verão em família. No final do mês de junho, Catarina Gouveia foi até Itália para aproveitar tempo de qualidade com a filha e o marido.