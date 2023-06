Catarina Gouveia partilha dica sobre a maternidade nas redes sociais

Catarina Gouveia partilhou com os seguidores, através das histórias do Instagram, a técnica que implementou na alimentação da filha.

Catarina Gouveia foi mãe da pequena Esperança há um ano. Na maternidade, as mães procuram sempre implementar soluções para descomplicar algumas situações do dia-a-dia.

A atriz partilhou, através das histórias do Instagram, um truque para simplificar a educação alimentar dos mais novos.

“Nunca optámos por papas ou comidas passadas e esta, além de tantas outras, é uma das grandes vantagens: para onde vamos, a logística de comida acaba por se simplificar. Come os alimentos como nós os comemos. Aqui está a comer frutas, abacate e ovo mexido”, explicou.

