Catarina Gouveia partilha imagens de viagem em família

Catarina Gouveia encantou os seus seguidores ao partilhar novas imagens da sua viagem em família à Madeira.

Na companhia do seu marido, Pedro Melo Guerra, e da sua filha bebé, Esperança, a atriz viajou até à “Pérola do Atlântico” e tem vido a partilhar vários registos fotográficos com os seus seguidores.

“Fomos a Fajã dos Padres à procura dos mergulhos que queríamos levar. Talvez tenha sido a vossa dica mais vezes sugerida e bendita a hora que fomos”, começou por escrever no seu último “post”.

“Entre mergulhos nestas águas de azul brilhante, uma bela almoçarada, onde não se dispensaram as lapas e o bolo do caco, vivemos um dos momentos mais altos desta viagem”, disse.

“(…)Trouxe a certeza de que voltaremos mas, da próxima, é naquela ‘pequena ilha’ que ficaremos a ver o sol a pôr-se e o sol a nascer”, rematou.