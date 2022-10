Catarina Gouveia responde a internauta “pouco empática”

Catarina Gouveia partilhou com os seguidores que recebeu uma mensagem pouco “empática” de uma internauta.

Através de vários InstaStories, ferramenta do Instagram, a atriz respondeu às críticas que recebeu de uma cibernauta. “Esta semana tive o azar de abrir uma mensagem de uma (ex) seguidora muito pouco empática”, começou por dizer.

“Entre outras conclusões dizia-me que eu não sabia muitas coisas sobre a vida, entre elas, que não sabia o que era cozinhar”, continuou.

“Sabia lá ela (e vai continuar sem saber porque a vida é curta demais para a partilharmos com pessoas chatas) as saudades de morte que tinha da minha cozinha e de pôr as mãos na massa”, respondeu.

“E que eu também não sabia o que era lavar a roupa. Sabia lá as saudades que também tinha da minha máquina porque me fartei de lavar roupa à mão”, referiu ainda Catarina Gouveia.

“Principalmente roupa de treino que era quase diariamente e ‘babygrows’ da Esperança. Sim, porque era impossível andar tanto tempo em viagem sem lavar roupa”, rematou a influenciadora digital.