Catarina Gouveia revela que foi ao médico e que está “medicada”

Depois ter revelado que esteve com fortes dores de cabeça que a incapacitaram de cuidar da filha, Catarina Gouveia confessou que durante a noite precisou de ir ao hospital.

A atriz contou, no perfil de Instagram, que dirigiu-se à unidade de saúde depois de ter começado a sentir “arrepios, febre, dores de corpo e dores de cabeça”.

“À noite ainda tive de vir aqui. As dores de cabeça intensificaram. Comecei com muitos arrepios, febre e dores de corpo. Não me sentia assim há anos. Nem me lembrava como era horrível estar assim”, começou por explicar.

“Fiz teste à Covid-19, [estava] negativo. Estou agora acompanhada e medicada. De noite, transpirei tudo o que tinha para transpirar. Estava ensopada, quando acordei, mas acordei nova, graças a Deus não sinto nada”, rematou.

De seguida, Catarina Gouveia agradeceu ainda as várias mensagens que recebeu com desejos de melhoras.