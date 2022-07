Catarina Gouveia revela que teve uma noite difícil por causa da filha

Catarina Gouveia desabafou com os seus fãs sobre a dificuldade que teve em descansar na última noite. Em causa estava o constante despertar da filha bebé.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, a atriz, de 34 anos, confessou que Esperança acordou de uma hora e meia em uma hora e meia.

“Hoje a noite foi dura. Já estávamos com intervalos de três horas e hoje foram de uma e meia até de manhã. Ou estamos com pico de crescimento ou é mesmo por causa do calor”, disse numa primeira publicação.

“Mas por mais difícil que seja a noite, salto da cama, visto-me, calço uns ténis e vou dar a caminhada com ela. Faço mesmo questão que ela respire o ar puro da manhã e que sinta os primeiros raios de sol enquanto dorme a primeira soneca”, assegurou de seguida.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação que Catarina Gouveia mantém com Pedro Melo Guerra.