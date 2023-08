Catarina Gouveia revoltada com vídeo de ama a agredir criança

Nas redes sociais, apareceu um vídeo polémico de uma ama a agredir uma criança num centro comercial. Catarina Gouveia reagiu e mostrou-se em choque e indignada.

Na Internet, um vídeo tem dado polémica porque uma ama surge a discutir com uma criança num centro comercial. A criança aparece a chorar após levar uma palmada na mão. A pessoa que filmou o vídeo e publicou no TikTok referiu ainda que a ama não deu água ao menino, quando este pediu.

Rapidamente, as imagens tornaram-se polémicas e muitas pessoas reagiram à situação. Catarina Gouveia foi uma delas. A atriz mostrou-se chocada e revoltada com as imagens.

“Não consigo não partilhar este vídeo que me parte o coração. Estamos a assistir a um crime, sim, isto é um crime, punido com pena de prisão, impavidamente, em pleno centro comercial em 2023?”, começou por escrever.

“Ninguém fez nada. Violência física ou emocional contra outra pessoa, seja adulto ou criança, é um crime e merece intervenção imediata! Chamar logo a polícia. Por favor, que identifiquem logo esta pobre criança e os seus responsáveis”, continuou.

“Estou em estado de choque com a brutalidade, com a violência”, confessou. “Preciso de pedir que sempre que se assiste a uma cena destas, por favor, tem de se intervir logo e se não tivermos a capacidade de intervir, chamar a polícia, o segurança do centro comercial, alguém que nos ajude. Não podemos continuar a normalizar e achar que isto é normal. Isto é um crime que em Portugal é punido por lei. Eu estou a tremer”, acrescentou.