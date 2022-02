Catarina Gouveia sobre gravidez: “Viver um dia de cada vez”

Catarina Gouveia vive dias de felicidade. A atriz está à espera do primeiro filho e tem partilhado vários momentos da gestação com os seguidores.

A intérprete, de 34 anos, partilhou esta quinta-feira, 9 de fevereiro, qual é a maior lição que tem aprendido com a gravidez. “Encontrei estas fotografias que tirei num belo fim de semana de sol, em dezembro e que nunca cheguei a partilhar”, começou por escrever.

“A barriga cresce de dia para dia, de semana para semana, e dou por mim a perceber que o momento mais divino e mágico da minha vida está mesmo a passar num piscar de olhos!” acrescentou.

“Se há aprendizagem que este bebé me tem trazido é, precisamente, esta: a de saber viver um dia de cada vez, tranquila e em paz, no momento presente. Tem sido, sobretudo, isto. Saborear os dias, num profundo estado de conexão, com esta alma linda que cresce dentro de mim. E só isso importa”, rematou.

Recentemente, a atriz testou positivo à covid-19 depois do companheiro, Pedro Melo Guerra, ter ficado infetado. “Obrigada pela maravilhosa energia que nos enviaram nos últimos dias!” escreveu, na altura.