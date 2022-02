Catarina Mira casa-se em segredo com o namorado: “Só nós, o cão e os pais”

Catarina Mira casou-se em segredo com o namorado, Martin Rose. A influenciadora digital deu o nó perante os pais e os cães.

A irmã do “rapper” Sam The Kid revelou, no perfil da rede social Instagram, que oficializou a relação amorosa com o fotógrafo na passada quinta-feira, 22 de julho, numa cerimónia íntima.

“Casámos no dia 22 de julho, por coincidência no dia em que fez quatro anos que o Martin me pediu em casamento (mas só nos apercebemos no dia)”, explicou Catarina Mira, que está grávida.

“Fomos só nós, o nosso cão, a minha barriga de 34 semanas e os nossos pais”, prosseguiu.

Várias caras conhecidas como Ana Varela, Anita da Costa, Rui Maria Pêgo, Catarina Gouveia, Carina Caldeira, Jéssica Athayde, Dalila Carmo e Ana Sofia Martins fizeram questão de dar os parabéns a Catarina Mira.