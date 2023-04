Catarina Raminhos faz reflexão e defende Maria Botelho Moniz após polémica

Catarina Raminhos recorreu às redes sociais para fazer um texto no qual reflete sobre os comentários mais negativos de que Maria Botelho Moniz foi alvo.

A “digital influencer” falou assim sobre a forma como a imagem da mulher é encarada na sociedade.

“Uma careta com rugas ao último fim-de-semana, que me fez ver como é tão fácil andarmos para trás depois de anos e anos a dar pequenos – mas firmes – passos em frente”, começou por escrever.

“Primeiro o bafiento texto do ‘jornalista’ misógino, que decidiu tirar as medidas à Maria Botelho Moniz como se o talento para comunicar, a química com a câmara e a empatia com quem está em casa tivessem de encaixar num 66-80-66. Nunca vi criticar-se apresentadores homens por terem barriga ou estarem mais flácidos. É por se ser mulher”, afirmou.

“Estou tão cansada desta ditadura da imagem! Desta perseguição! As mulheres vêm dizendo que um corpo é só um corpo há centenas de anos mas parece que algumas pessoas ainda não aprenderam nada. Raios partam!”, acrescentou.

“Depois esta história toda sobre a habitação que é um retrocesso gigante. Ouvi nas ruas gritar-se ‘a paz, o pão, saúde, educação, a habitação’ como há mais de 40 anos – e infelizmente faz mais sentido do que nunca. E o Governo continua a fechar os olhos e a tapar os ouvidos aos milhares de famílias que vão tendo falta de cada uma dessas coisas, da paz à habitação. Raios partam! Precisamos todos de olhar mais uns pelos outros – não uns para os outros. Mais amor e mais empatia. E sem favor!”, rematou.