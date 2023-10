Catarina Raminhos faz reflexão sobre o conflito de Israel: “Este mundo não sabe estar em paz”

Nas redes sociais, Catarina Raminhos partilhou uma fotografia ao lado da filha mais nova, Maria Leonor, e deixou uma reflexão.

Catarina Raminhos, mulher de António Raminhos, recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado da filha mais nova, Maria Leonor, e fazer uma reflexão sobre o conflito armado entre o grupo palestino Hamas e Israel.

“Elas vão sempre encaixar no meu peito e no meu colo. E, quanto mais crescem, mais me dão colo a mim também. Vejo as notícias terríveis que chegam de Gaza e só me dá vontade de estar o dia todo com elas debaixo da asa. Este mundo não sabe estar em paz…”, escreveu na legenda da publicação.

Em setembro, Catarina fez um desabafo sobre o regresso às aulas: “A semana passada foi dura para caraças. Esta, que era suposto ser mais tranquila, enganou-me bem. A minha carga mental está nos píncaros”, referiu, na altura.