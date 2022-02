Catarina Raminhos partilha detalhes da festa da filha Maria Inês

Catarina Raminhos partilhou os detalhes da festa de aniversário da filha Maria Inês. A mulher de António Raminhos montou tudo com ajuda das suas meninas.

Depois de ter publicado uma mensagem ternurenta nas redes sociais sobre o dia de anos de Maria Inês, foi altura de organizar a festa com ajuda de fora que deixou as decorações à porta.

Apesar das exigências “confusas” para o tema por parte da aniversariante, Catarina Raminhos conseguiu resolver o problema. “A Maria Inês pediu-me uma festa acerca do outono, que tivesses lamas e arco-íris. Achei a ideia meio confusa, tipo filme do David Linch”, confessou.

“Ficou mesmo o máximo! A caixa com as decorações e o arco de balões foi entregue à porta, por razões de segurança, e as coisinhas montadas por mim e pelas miúdas. O que acham?” questionou.

Além de Maria Inês, Catarina Raminhos é ainda mãe de Maria Rita, de nove anos, e Maria Leonor, de três. As três filhas são fruto do casamento com o humorista António Raminhos.

