Catarina Raminhos justifica viagem com as filhas: “Exploram natureza de forma segura”

De férias nas Maldivas com a família, Catarina Raminhos explicou porque levou as filhas para o destino paradisíaco.

As Maldivas podem ser um destino exótico para umas férias a dois, mas António e Catarina Raminhos optaram por levar as filhas nos últimos dias de Páscoa.

“Têm-me perguntado porque é que trouxemos as miúdas connosco. Já há três anos, quando viemos a primeira vez, me fizeram a mesma pergunta”, começou por lembrar Catarina Raminhos.

“Eu acho que as Maldivas são um destino incrível para vir em casal – talvez dos mais incríveis que há! – mas achamos que proporcionar esta experiência às miúdas, num sítio tão diferente de casa e onde têm espaço para explorar a natureza de uma forma tão segura, compensa muito o défice de namoro e descanso em relação a uma vinda a dois”.

“Deixamos isso para destinos mais pertinho de casa, que elas facilmente podem vir a visitar com a turma do secundário ou com as amigas da faculdade”, acrescentou.

“Além disso, elas dão imenso jeito para me tirar fotos, já que o pai não o faz, e passamos à frente nas filas de embarque”, brincou Catarina Raminhos.