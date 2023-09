Catarina Raminhos: “Sinto que a minha alma está a pensar abandonar este corpo”

Em altura de regresso às aulas, Catarina Raminhos recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre todas as tarefas a tratar.

Setembro marca o início de um novo ano letivo. Para as mães, isto é, muitas vezes, sinónimo de alvoroço. Catarina Raminhos recorreu às redes sociais para fazer um sentido desabafo sobre as últimas semanas.

“A semana passada foi dura para caraças. Esta, que era suposto ser mais tranquila, enganou-me bem. A minha carga mental está nos píncaros”, escreveu.

“Listas mentais de material escolar e livros em falta, inscrições nas atividades, recados na caderneta, levam almoço ou não? As miúdas com furos de três e quatro horas seguidas porque ou não há professores ou estão doentes e nós pais a fazer as piscinas que podemos fazer (porque trabalhamos a partir de casa). Eu vou chegar viva ao fim desta semana, que vou! Mas sinto que a minha alma está a pensar abandonar este corpo”, acrescentou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Não fiques assim, daqui a uns minutos está o teu marido com a mão na tua anca, como tornou público há poucos dias”, referiu Tânia Ribas de Oliveira, “Por aqui mais ou menos assim”, disse Vanessa Oliveira.

Catarina e António Raminhos são pais de três meninas: Maria Rita, de 13 anos, Maria Inês, de 11, e Maria Leonor, de sete anos.