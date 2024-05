Catarina Siqueira deixa mensagem especial ao ex-companheiro

O ex-companheiro da atriz, Marco Campos, faz anos no mesmo dia que a filha de ambos, Luz. Nas redes sociais, Catarina Siqueira deixou uma mensagem.

A filha de Catarina Siqueira completa esta sexta-feira, 3 de maio, oito anos. A mãe “babada” assinalou a data com uma publicação nas redes sociais.

“Rainha dos sorrisos e das poses espontâneas. Miúda de bom coração e inteligência emocional fora do comum. Gargalhada fácil, criativa e muito palhaça. A melhor companhia de todas as horas. Miúda feliz. Princesa da mãe e do pai. Amor da nossa vida“, escreveu.

“Oito anos da melhor aventura de sempre. Obrigada Luz, por seres a melhor filha que alguma vez imaginámos. Que sejas sempre a melhor versão de ti. Amo-te, gordica!! Parabéns mil vezes, por tudo!! És incrível. Tu e o teu pai”, acrescentou.

Marco Campos, ex-companheiro da atriz, também está de parabéns e foi incluído na mensagem. “Parabéns Zeca! Por esses 40 tão bem estimadinhos e por seres o melhor pai que podia ter pedido para esta piolha. Olha para isto. Que bonita história construímos, que belíssimo trabalho fizemos e continuamos a fazer. Está tudo certo. Amo-vos muito”.

Juntos quase 20 anos, Catarina Siqueira revelou, em setembro do ano passado, o motivo da separação. “Nós demos por nós a viver como melhores amigos, mas não pode ser e mesmo para a Luz eu não quero que um dia ela ache que uma relação de amor bonita é só uma relação de amizade porque não é”, disse, no matutino “Dois às 10”.