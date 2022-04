Catarina Siqueira fala da luta contra a ansiedade: “A minha cabeça não me deixa estar bem”

Catarina Siqueira falou da luta contra a ansiedade e os ataques de pânico que surgiram depois de ter perdido uma pessoa “muito importante” na sua vida.

A concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) desabafou, esta quinta-feira, 13 de janeiro, sobre a luta “constante” contra a ansiedade, durante a conversa que teve com os colegas da casa mais vigiada do país.

“Há muitos anos perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Essa perda fez com que me transformasse numa pessoa que nunca pensei que pudesse vir a ser”, revelou a também atriz.

O período de luto que enfrentou mais a “falta de trabalho” acabou por piorar a situação de Catarina Siqueira. “Gerou aquilo que hoje em dia é o meu maior tormento. Sofro de ataques de pânico, tenho crises de ansiedade constantes”, admitiu.

A concorrente do “reality show” assumiu que luta “todos os dias para que este tormento acabe”. “É uma sensação que me acompanha. Chego ao ponto de não saber o que é que é viver um dia plenamente feliz”, acrescentou, referindo que vive no sobressalto de que “alguma coisa ainda está para acontecer”. “Há muitos anos que a minha cabeça não me deixa estar bem”, concluiu.