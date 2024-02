Catarina Siqueira namora neto do ator Ruy de Carvalho

A atriz Catarina Siqueira está novamente apaixonada. A intérprete já estará a viver com Henrique, neto do ator Ruy de Carvalho.

Catarina Siqueira namora com Henrique, neto do ator Ruy de Carvalho. A notícia foi avançada pela revista “TV 7 Dias”, que revela que o casal já estará a viver junto.

Recorde-se que a atriz, que participou, recentemente, no “Big Brother” e integrou o elenco da novela “Queridos Papás”, anunciou, em agosto, o divórcio de Marco Campos, de quem tem uma filha.

“O que aconteceu foi pura e simplesmente um desgaste da relação. Eu com 19 anos não sou a mesma pessoa que sou com 37 anos. Nós estamos em constante evolução e constante crescimento e chega a uma dada altura da tua vida em que se tu estás há muito tempo com a mesma pessoa, tu cresces em sentidos opostos e não há mal nenhum nisso”, contou, há meses, Catarina Siqueira a Maria Botelho Moniz e a Cláudio Ramos.