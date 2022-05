Catarina Siqueira: “Não sou uma pessoa manipuladora”

Catarina Siqueira explicou, esta segunda-feira, 30 de maio, que não entende as críticas que a apelidavam de “manipuladora” no “Big Brother – Desafio Final”, da TVI.

A concorrente foi a escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país, este domingo, 29 de maio. Tal como acontece com os concorrentes expulsos, a atriz marcou presença no matutino “Dois às 10”.

Durante a participação, a artista respondeu aos comentários negativos. “Não sou uma pessoa manipuladora, sou zero fofoqueira e não consigo entender de onde é que isso vem. Vem de onde? De ter tido algumas conversas com algumas pessoas lá dentro nomeadamente sobre o Nuno”, começou por dizer.

“Foi dureza para mim! Era normal, eu não sou de ferro. Falamos um com os outros, se uma pessoa não puder dizer o que sente de vez em quando então não dá para aguentar”, justificou.

“É isso que é a fofoca? Foi o quê? Ter dito há Ana Barbosa que ele referiu mais uma vez em relação aos ataques de pânico. Sim, fazia-me muita confusão aquele tipo de jogo. Falei sobre ele? Claro que falei. É fofoquice isso? Não me parece”, afirmou.

Catarina Siqueira adiantou que entrou “mais reativa e frágil” nesta edição do que no “Big Brother Famosos”. “Claro que entrei mais reativa, entrei mais frágil e sensível. Mas, caramba, nunca faltei ao respeito a ninguém, nunca fui mal-educada com ninguém, nunca fiz nada para manipular ou pisar quem quer que fosse, nada! Portanto tenho a minha consciência supertranquila”, garantiu.