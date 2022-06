Catarina Siqueira sobre o fim do “BB”: “Viver isto em dose dupla foi no mínimo insano”

Catarina Siqueira acabou a sua participação no segundo “reality show” da TVI em quatro meses. A atriz fez um balanço da sua participação considerando esta aventura “insana”.

A intérprete, que se celebrizou após integrar o elenco da série “Morangos com Açúcar” (TVI), entrou no “Big Brother Famosos” e, passado algum tempo, no “BB – Desafio Final”.

Depois da última gala, a artista fez um balaço deste ciclo. “As emoções vivem-se ao rubro naquele que se considera o fechar de mais um ciclo. Terminou mais uma viagem alucinante. Viver isto em dose dupla é no mínimo insano. Vivi. Com tudo o que de melhor e menos bom este caminho, de quase quatro meses, me trouxe”.

“Sou uma miúda/mulher cuja tamanha coragem desconhecia (ou talvez me tivesse só esquecido), e isso traz me força. Força para acreditar que tudo isto valeu tanto a pena, que se voltasse atrás, não mudaria uma vírgula”, acrescentou.

“Sei quem sou e o que sou. Confio em mim, nos meus valores e nas minhas escolhas. A quebra do preconceito inerente a este formato, que me traz a certeza de que somos todos feitos da mesma massa. (A fibra e a consistência da massa são outros 500)”, afirmou.

De seguida, Catarina Siqueira deixou um “obrigado” a todos os colegas de casa: “Um obrigado soa a pouco, quando a dimensão do que ali se viveu é tão maior do que alguma vez podia imaginar. Obrigado pela confiança e respeito com que sempre fui tratada por quem comanda estas tropas. Obrigado pelo companheirismo e loucura a todos os que comigo partilharam este caminho dentro daquelas paredes cheias de histórias para contar. Obrigado a quem comigo, de mãos dadas, disse sim a este abismo e me deu a mão mesmo sem fisicamente o poder fazer”.

“Obrigado a quem desse lado continua incansável, a apoiar-me todos os dias, a querer chegar mais perto e a querer saber que sou só uma miúda fixe. Chegou ao fim. Que venha agora um novo princípio”, concluiu.

Lembre-se que, durante a edição do “Desafio Final”, a atriz foi acusada pelos internautas de manipular os colegas da “casa mais vigiada do país”.