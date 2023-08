Cátia Nobre alerta: “Felizmente amparei a queda com a mão esquerda”

Cátia Nobre foi convidada do programa “Dois às 10”, no qual falou acerca do incidente doméstico que a levou a ficar dois meses afastada da televisão.

A jornalista Cátia Nobre foi convidada do programa “Dois às 10”, no qual falou acerca do incidente doméstico que a levou para o hospital. A pivô da TVI partiu o braço esquerdo e ficou dois meses afastada dos holofotes.

“Nós montámos uma piscina insuflável para os miúdos no pátio de casa (…) e colocámos colchões super fininhos a proteger a piscina, não façam isso! No final do dia fui arrumar as coisas e escorreguei e felizmente amparei a queda com a mão esquerda porque se não teria partido a direita e seria muito mais complicado”, explicou.

“O meu marido assim que chegou ao pé de mim olhou para o meu braço e disse ‘Cátia, vais já para o carro e vamos para o hospital’ porque ele viu que o meu braço estava torto”, contou.

Cátia Nobre foi assistida no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e esteve seis semanas de gesso. No programa, mostrou-se animada e preparou uma receita.