Cecília Henriques exibe barriga de grávida para motivar as “mamacitas”

Cecília Henriques exibiu a barriga de grávida nas redes sociais como forma de homenagem a todas as “mamacitas empoderadas”.

A viver a 28.ª semana de gravidez, a atriz decidiu despir-se e ficar só de lingerie. Com este gesto que partilhou no Instagram, em forma de tributo, a intérprete espera motivar as mulheres grávidas.

“Esta vai para todas as mamacitas, as empoderadas apedrejadas, as empoleiradas emancipadas, as imperturbadas e empertigadas, as histéricas históricas. Vocês são todas bonitas”, afirmou.

Entre os diversos elogios que surgiram na publicação, destaque para as palavras das amigas da atriz e caras conhecidas. “És linda, meu amor”, atirou a atriz Sara Norte. Já Isabela Valadeiro escreveu: “Aiii meu Deus!! Que beleza”.

Por sua vez, a fadista e apresentadora Raquel Tavares disse: “Tão linda, meu amor”.