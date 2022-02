Cecília Henriques destaca forma física em topless um mês após o parto

Cecília Henriques posou em topless e destacou a forma física que apresenta um mês após o parto da filha, Celeste.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia, este sábado, 8 de maio, na qual realçou que tem um misto de emoções quanto à recuperação do corpo após o nascimento da bebé.

“Primeiras chapas no pós-parto um mês e uma semana depois de a Celeste nascer. Tem dias em que me sinto super bem com o meu corpo e outros que nem tanto. Mas, em geral, gosto de celebrá-lo, porque lutou muito e passou por tanto para fazer a Celeste e para tirá-la do útero”, pode ler-se na publicação no Instagram.

“Acho a minha cicatriz a cena mais hot de sempre e que o meu corpo é o mais próxima de um milagre. Não sou religiosa”, completou.

Celeste é a primeira filha em comum de Cecília Henriques e Filipe Sambado.