Cecília Henriques sobre pós parto: “Dores grandes e emoções muito fortes”

Cecília Henriques falou sobre a recuperação no pós parto, destacando as “dores grandes”, as “emoções muito fortes” e o “cansaço”.

Dias depois do nascimento da primeira filha, Celeste, a 31 de março, a atriz partilhou um desabafo no Instagram, esta segunda-feira, 5 de abril, no qual revelou como está a ser o pós parto.

“Estou a recuperar de 24 horas de tentativa de parto vaginal, que não desenvolveu, e acabou numa cesariana”, começou por dizer na legenda de uma nova fotografia da bebé.

As dores são grandes e as emoções são muito fortes. O cansaço foi o maior que senti na vida. Vou do choro ao riso muito fácil. Género ataque de choro, ataque de riso”, prosseguiu a atriz.

“Quando olho para ela e para o Filipe choro muitas vezes. Ele ri-se e diz que me ama. Permito-me, porque não há nada mais forte que isto tudo que se passou e ainda agora começou. Nada”, reamtou.

Celeste é a primeira filha em comum de Cecília Henriques e Filipe Sambado.