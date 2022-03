Cecília Henriques revela sonhos com Maria João Abreu

Quase um mês após a morte de Maria João Abreu, na sequência de um aneurisma, Cecília Henriques admitiu que tem sonhado com a atriz.

A interprete, que contracenou com a protagonista de “Golpe de Sorte” na série da SIC, revelou esta segunda-feira nas redes sociais que tem sonhado frequentemente com a artista.

“Tenho sonhado quase todos os dias com a João. E sei que não sou a única”, afirmou numa publicação no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Ela sempre aqui bem perto de quem a ama”, acrescentou.

Cecília Henriques já tinha contracenado anteriormente com Maria João Abreu em “Amor Maior”, transmitida também pela estação televisiva.