Celebridades encantadas e apaixonadas por “personal trainers”

As celebridades, quer sejam elas nacionais ou internacionais, têm revelado ter um fraquinho por “personal trainers” nos últimos tempos.

O amor anda no ar entre famosos e profissionais do fitness, exemplo é Britney Spears que assumiu, a 12 de setembro, o noivado com Sam Asghari, através de uma publicação nas redes sociais, na qual ostenta o seu anel de quatro quilates com a palavra “leoa” gravada.

Mas por terras lusitanas também há quem se encante por estes profissionais e Fernanda Serrano veio provar isso mesmo pois, a atriz mantém uma relação, desde 2020, com Ricardo Pereira, “personal trainer” e o seu novo amor.

Por terras de Vera Cruz o amor entre famosas e “personal trainers” também se faz sentir como é o caso da atriz Nana Gouvêa. A sua relação com Marvin Martinez, o seu PT, terá começado em novembro de 2019 em Manhathan e estão juntos até hoje.

A cantora Preta Gil também mantém um relacionamento com, Rodrigo Goday, “personal trainer”. O casal está casado há seis anos.

Mas o que será que faz despertar este interesse? O romance aliado ao exercício físico parece ser uma boa combinação e já no passado os “personal trainers” fizeram os corações das celebridades bater mais forte.

Hillary Duff, em 2016, assumiu um relacionamento com o “personal trainer” Jason Walsh, após ter terminado o casamento com Mike Comrie. A relação porém não foi duradoura e, atualmente, a artista está casada com o músico Matthew Koma.

Robert Pattiton também andou nestas andanças e em 2013 iniciou um relacionamento com a PT, Sydney Liebes, mas mais uma vez, esta foi uma relação que falhou pois, o ator está atualmente em um relacionamento com a modelo Suki Waterhouse.

Mas Madona foi pioneira e já em 1994 iniciou um relacionamento com Carlos León, o “personal trainer” dos anos 90. O casal terminou em 1997 e da relação nasceu Lourdes Maria.