Celebridades que seguiram Rihanna e exibem a barriga de grávida

Rihanna rasgou com os cânones e expôs repetidamente a sua barriga de grávida nas redes sociais em ocasiões mais e menos informais, em passadeiras vermelhas até. A cantora quis por em evidência o estado de graça e mudou a maneira como se olha para uma gravidez quer nos Estados Unidos da América, quer no resto do Mundo.



No entanto, Rihanna não é a única e, por terras lusitanas, são vários os rostos conhecidos que partilham com os seus seguidores imagens da sua “barriguinha” na praia – e não só – dispensando a já conhecida roupa típica para esta fase.

Núria Madruga, de 41 anos, é a mais recente adepta deste grupo de mulheres que exibe a sua barriga de gestante.

Marta Melro, de 38 anos, que se encontra na reta final da gravidez também partilha com frequência o mesmo tipo de retratos.

Filipa Nascimento, de 26 anos, e que também é mãe de primeira viagem, à semelhança de Marta Melro, gosta de partilhar com os seus fãs fotografias em biquíni com a sua barriga em evidência.

Catarina Gouveia, de 34 anos, foi mãe de Esperança em maio, não foi exceção e publicou vários registos seus de biquíni durante a gravidez.

Inês Aires Pereira, de 32 anos, deu à luz Joaquim em março e não resistiu a tirar umas fotografias em biquíni durante as suas férias nas Ilhas Seychelles.

Mas estas celebridades não são as únicas que já partilharam imagens suas grávidas e em biquíni. Nomes como Rita Pereira e Jessica Athayde, entre outros, também publicaram fotografias semelhantes durante a sua gravidez.